Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Nachmittag

Um 30.05.2022 16:22:00 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 198,95 EUR zu. Bei 203,00 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 200,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 203.825 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei 225,00 EUR markierte der Titel am 22.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,58 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,28 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 160,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 176,50 EUR.

Rheinmetall gewährte am 06.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,14 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 1.266,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.405,00 EUR umgesetzt worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 04.08.2022 gerechnet. Am 03.08.2023 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 13,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

