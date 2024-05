Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall stabilisiert sich am Mittag

So bewegt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die Rheinmetall-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 515,40 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 515,40 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 519,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 510,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 510,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 39.216 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 571,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2023 auf bis zu 226,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,05 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,83 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 561,88 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,24 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 1,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,99 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,45 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

