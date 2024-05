Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag im Minus

Rheinmetall im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 513,60 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 513,60 EUR ab. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 510,00 EUR. Mit einem Wert von 510,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 8.896 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 571,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 11,33 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 55,90 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,83 EUR. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 561,88 EUR.

Rheinmetall gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,24 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,58 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,36 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 21,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste

XETRA-Handel DAX gibt zum Handelsende nach

Rheinmetall-Aktie und BVB-Aktie leichter: Rheinmetall wird BVB-Sponsor - Auftrag für Flugabwehrmunition