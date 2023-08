Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Rheinmetall

Aktie im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 247,10 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 247,10 EUR abwärts. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 246,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 250,00 EUR. Zuletzt wechselten 38.050 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,84 Prozent hinzugewinnen. Bei 140,45 EUR fiel das Papier am 17.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 43,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 285,33 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 10.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,27 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.498,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.408,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,97 EUR je Rheinmetall-Aktie.

