Rheinmetall Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Rheinmetall

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 249,40 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 249,40 EUR. Bei 249,30 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 250,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 2.289 Stück.

Bei 281,30 EUR erreichte der Titel am 04.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,45 EUR. Dieser Wert wurde am 17.09.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 43,68 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 285,33 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Am 10.08.2023 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,21 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 1.498,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.408,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,39 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Rheinmetall am 09.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,97 EUR je Aktie belaufen.

