Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag behauptet

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Kaum Ausschläge verzeichnete die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 542,80 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 542,80 EUR. Bei 544,00 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 539,80 EUR ab. Bei 540,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 4.658 Stück.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 571,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 226,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 58,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,74 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 601,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 08.08.2024 vor. In Sachen EPS wurden 1,43 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 2,23 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,50 Mrd. EUR umgesetzt.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Rheinmetall dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 21,73 EUR je Aktie aus.

