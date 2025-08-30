Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 1.975,00 EUR.

Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 1.975,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.953,00 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.980,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 155.383 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 29.09.2025 markierte das Papier bei 2.001,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 1,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2024 Kursverluste bis auf 463,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 325,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,38 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 8,10 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 2.137,78 EUR.

Rheinmetall gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,90 EUR, nach 1,43 EUR im Vorjahresvergleich. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 29,58 EUR je Aktie belaufen.

