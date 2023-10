Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Montagmittag

Rheinmetall im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 272,40 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 272,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 272,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 267,70 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38.622 Stück gehandelt.

Am 04.04.2023 markierte das Papier bei 281,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 3,27 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 153,05 EUR am 04.11.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 297,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 10.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.408,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.498,00 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Rheinmetall am 09.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 14,07 EUR je Aktie aus.

