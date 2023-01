Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall knickt am Dienstagvormittag ein

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 5,3 Prozent auf 215,10 EUR abwärts. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 212,20 EUR. Mit einem Wert von 218,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 96.574 Rheinmetall-Aktien.

Am 25.01.2023 markierte das Papier bei 232,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 04.02.2022 Kursverluste bis auf 90,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 138,15 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 246,75 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 10.11.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.258,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.415,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2023 terminiert. Schätzungsweise am 14.03.2024 dürfte Rheinmetall die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 10,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Rheinmetall-Aktie profitiert: Rheinmetall bekommt Modernisierungs-Auftrag der Bundeswehr

Rheinmetall-Aktie nach Rekordhoch leichter: Ukraine erhält von Deutschland 14 Leopard-2-Kampfpanzer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com