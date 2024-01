Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rheinmetall befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 324,10 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 324,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 323,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 325,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.699 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 337,90 EUR an. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 4,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 209,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 35,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 337,14 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,65 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 1.758,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.415,00 EUR umgesetzt.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 präsentieren. Rheinmetall dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2023 13,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

