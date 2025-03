Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall wird am Montagnachmittag ausgebremst

So entwickelt sich Rheinmetall

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 1.296,50 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 1.296,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 1.261,00 EUR nach. Bei 1.275,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 182.078 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 1.483,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 66,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,66 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.281,78 EUR.

Rheinmetall gewährte am 12.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,87 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 7,44 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,48 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Rheinmetall am 08.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 30.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Aktien von Rheinmetall und VW im Minus: Mögliche Zusammenarbeit in Osnabrück

Schwache Performance in Frankfurt: DAX beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Ende des Freitagshandels zurück