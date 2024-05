Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 521,60 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 521,60 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 522,40 EUR. Bei 517,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.112 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (571,80 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,83 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 561,88 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,11 EUR gegenüber 1,24 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 1,58 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,36 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Rheinmetall am 08.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

