Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 257,10 EUR.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 257,10 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 259,50 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 253,70 EUR. Zuletzt wechselten 189.781 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 281,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2023). Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 9,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 140,45 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 45,37 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 285,33 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.363,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.266,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 10.08.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 14,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

