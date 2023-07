Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag in Grün

Rheinmetall im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 254,00 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 254,00 EUR zu. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 254,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 253,70 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 4.705 Aktien.

Bei 281,30 EUR erreichte der Titel am 04.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 10,75 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,45 EUR. Dieser Wert wurde am 17.09.2022 erreicht. Abschläge von 44,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 285,33 EUR.

Am 04.05.2023 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 1.363,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.266,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,66 Prozent gesteigert.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,19 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

