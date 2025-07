Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 1.739,50 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 1.739,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1.755,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.736,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 55.774 Rheinmetall-Aktien.

Am 02.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.944,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 10,52 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 74,85 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,43 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.842,00 EUR.

Am 08.05.2025 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,92 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 2,31 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Rheinmetall am 07.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 28,95 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

