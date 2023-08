Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag im Plus

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 252,30 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 252,30 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 253,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 248,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.849 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 281,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2023 erreicht. Gewinne von 11,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 140,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 285,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 10.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,21 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.498,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1.408,00 EUR eingefahren.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,97 EUR je Aktie.

