Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Donnerstagnachmittag zu

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 252,90 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 252,90 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 253,30 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 248,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 64.114 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2023 markierte das Papier bei 281,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,23 Prozent. Bei 140,45 EUR fiel das Papier am 17.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 44,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 285,33 EUR an.

Am 10.08.2023 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 1.498,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.408,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Rheinmetall am 09.11.2023 vorlegen. Am 07.11.2024 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,97 EUR je Aktie.

