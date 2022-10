Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Rheinmetall

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,8 Prozent auf 167,70 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 167,55 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 169,45 EUR. Zuletzt wechselten 3.400 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 227,90 EUR. 26,42 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,30 EUR. Dieser Wert wurde am 30.11.2021 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 119,79 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 192,11 EUR.

Am 05.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,45 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1.408,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.315,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 10.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 09.11.2023 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 10,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

