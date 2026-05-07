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Buy-Einstufung

Rheinmetall-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

08.05.26 13:37 Uhr
Die Wahrheit über Rheinmetall: UBS AG bewertet die Aktie mit Buy | finanzen.net

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem UBS AG-Analyst Sven Weier das Rheinmetall-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
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Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2200 Euro auf "Buy" belassen. Das Management habe in der Fragerunde nach dem Quartalsbericht wie stets optimistisch geklungen, schrieb Sven Weier am Donnerstagnachmittag. Die Fragen zum Transporter Boxer sowie zu künftigem Munitions- und Raketenabsatz hätten aber einige Skepsis der Investoren gezeigt.

Aktienbewertung im Detail: Die Rheinmetall-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Rheinmetall befand sich um 13:21 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,9 Prozent auf 1.262,80 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 74,22 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 267.985 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 gab die Aktie um 19,1 Prozent nach. Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 06.08.2026 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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