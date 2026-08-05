Rheinmetall-Analyse: Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Neutral bewertet

Rheinmetall-Analyse im Fokus

06.08.26 10:04 Uhr

Rheinmetall-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst David H Perry genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1350 Euro auf "Neutral" belassen. Für die Anleger gebe es eine Menge Klärungsbedarf, schrieb David Perry am Donnerstag nach den Quartalszahlen und neuen Zielsetzungen für Umsatz, Investitionen und Auftragseingang. Er rechnet mit moderat sinkenden Umsatzprognosen für 2026. Für den Zeitraum zwischen 2027 und 2030 komme es auf individuelle Entscheidungen des jeweiligen Analysten an. Das neue Auftragsziel liege mit "über 100 Milliarden Euro" deutlich unter den bisherigen 135 Milliarden. Die Spanne reiche aber praktisch von 100 bis 134 Milliarden Euro, so Perry. Es sei also schwierig zu taxieren, was die Düsseldorfer tatsächlich erwarteten.

Aktienanalyse online: Die Rheinmetall-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 1.190,60 EUR ab. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 13,39 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 118.883 Rheinmetall-Aktien. Das Papier gab seit Jahresanfang 2026 um 23,0 Prozent nach. Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 06.08.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:59 / BST



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