Rheinmetall-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie
Die Rheinmetall-Aktie wurde von UBS AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 2500 auf 2200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sven Weier reduzierte am Freitag in Reaktion auf die Umsatz- und Margenziele des Rüstungskonzerns für 2026 seine entsprechenden Prognosen.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:36 Uhr 1,6 Prozent auf 1.630,50 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 34,93 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 64.388 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2026 um 4,5 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rheinmetall am 11.03.2026 vorlegen.
