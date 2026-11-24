Analyse im Fokus

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Barclays Capital-Analyst Afonso Osorio das Rheinmetall-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2000 auf 1340 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Experte Afonso Osorio setzt mit seinem anhaltenden Optimismus auf den bevorstehenden Kapitalmarkttag der Düsseldorfer. Eine konservative Planung für 2027 und ein Reset der Ziele bis 2030 dürften den Weg frei machen für eine Aktienerholung, schrieb er am Dienstag im Rahmen einer Analyse zum Status Quo der Rüstungsbranche. Rheinmetall-Aktien preisten nur noch ein Umsatzziel von rund 30 Milliarden Euro bei einer Marge von 18,5 Prozent ein. Bisheriger Planungsstand sind 50 Milliarden Euro Umsatz und mehr als 20 Prozent Marge. Er sieht die neuen Ziele bei 35 bis 40 Milliarden Euro Umsatz und gut 19 Prozent Marge. Als Haupterkenntnis aus der Berichtssaison der Branche nimmt Osorio mit, dass sich die Munitionspreise früher normalisieren als gedacht.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Rheinmetall-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Rheinmetall legte um 11:42 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 736,60 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 81,92 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 63.904 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel auf Jahressicht 2026 um 52,3 Prozent zurück. Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 00:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.