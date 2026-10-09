Rheinmetall - Bricht weitere wichtige Unterstützungen
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Um mehr als die Hälfte war die Aktie von Rheinmetall gegenüber dem Jahreshoch bereits abgestürzt, doch nun wurde auch noch eine wegweisende Unterstützung durchbrochen. Damit ist noch nicht das bisherige 2026er-Tief leicht über der 900er-Marke gemeint, die auch zurzeit noch sicher behauptet wird. Jedoch wurde ein genau vier Jahre währender Aufwärtstrend mit der jüngsten Korrektur ein genau vierjähriger Aufwärtstrend gebrochen. Damit droht dem DAX®-Wert weiteres Abwärtspotenzial. Auf Schlusskursbasis kam es am Mittwoch ohnehin bereits zu einem 19-Monats-Tief, was ebenfalls bärisch zu interpretieren ist. Als nächstes Korrekturziel ist die Notierungslücke 832/834 Euro auszumachen. Aufgrund des kräftigen Anstiegs seit dem Angriffskriegs auf die Ukraine sind aber auch noch deutlich stärkere Rücksetzer denkbar. Auffällig ist die Unterstützung am waagerechten Bereich 660/670 Euro. Das logarithmische 38,2-Prozent-Fibonacci-Retracement der 2020/2025er-Aufwärtsbewegung liegt aber erst bei 470 Euro. Dagegen sorgt ein siebenwöchiger Abwärtstrend bei 1020 Euro für Widerstand und Gegenwind. Der bedeutendere neunmonatige Abwärtstrend verläuft inzwischen bei 1090 Euro.
Rheinmetall (Daily)
5-Jahreschart Rheinmetall
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