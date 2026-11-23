DORTMUND (dpa-AFX) - Die Aktionäre von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) treffen sich am Montag (11.00 Uhr) zu ihrer Hauptversammlung in den Westfalenhallen. Carsten Cramer als Vorsitzender der Geschäftsführung der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA wird die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr des Fußball-Bundesligisten erläutern. Wegen des schlechten Abschneidens in der Champions League der Uefa hatte das im Nebenwerteindex SDAX an der Börse notierte Unternehmen einen Umsatz von 460,5 Millionen Euro und einen Fehlbetrag von über 21 Millionen Euro verbucht.

Werbung

Zuletzt war bekanntgeworden, dass Borussia Dortmund den Werbevertrag mit dem Rüstungsunternehmen Rheinmetall nicht über das Jahr 2027 verlängern wird. An dem Sponsorendeal hatte es massive Kritik aus Reihen der Vereinsmitglieder und von Fanvertretern gegeben. Auf der Tagesordnung der Hauptversammlung steht das Thema zwar nicht. Bei den Wortmeldungen der Aktionäre dürfte das angekündigte Ende der Partnerschaft aber sicherlich angesprochen werden./lic/DP/he