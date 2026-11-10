Rheinmetall, Deutz und Co: Jetzt wird genau hingesehen

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Bei den deutschen Rüstungsaktien ist die Zeit der pauschalen Vorschusslorbeeren vorbei, die Börse achtet nun darauf, wer zuverlässig liefert. Ein Wert hält sich dabei deutlich besser als die prominenten Branchengrößen – und das hat handfeste Gründe.

Der russische Überfall auf die Ukraine und die „Zeitenwende“ in Deutschland haben der Rüstungsindustrie einen Auftragsboom beschert – und den Aktien eine Kursexplosion. Doch nach großen Vorschusslorbeeren hat sich der Fokus an der Börse verlagert. Jetzt geht es darum, wer auch zuverlässig liefert.

Bei Rheinmetall läuft es nicht nach Plan

Und da rumpelt es bei Rheinmetall kräftig. Das Unternehmen musste kürzlich zum zweiten Mal in diesem Jahr die Prognose zurücknehmen, da die Projekte nicht so kommen wie geplant (F126-Fregatten) oder sich verzögern (Radpanzer, Artilleriemunition). Die Quittung an der Börse ist drastisch: In den letzten zwölf Monaten hat die Aktie mehr als 50 Prozent ihres Werts verloren und befindet sich in einem intakten Abwärtstrend.

Hensoldt mit hohem Auftragseingang

Besser sieht es bei Hensoldt aus. Das Unternehmen konnte den Umsatz und das bereinigte EBITDA in den ersten neun Monaten von 2026 um 21 Prozent bzw. 33 Prozent steigern. Noch beeindruckender war die Dynamik im Auftragseingang, der sich um 77 Prozent auf 3,6 Mrd. Euro erhöhte. Damit kommt die Book-to-Bill-Ratio auf einen hohen Wert von 1,9 und der Auftragsbestand summiert sich mit 10,4 Mrd. Euro auf Rekordniveau. Auf Zwölfmonatssicht hat das bei der Aktie von Hensoldt für eine Stabilisierung gereicht. Trotzdem liegt der Kurs noch rund 10 Prozent unter dem Niveau vor einem Jahr, was aber vor allem den Nachwehen der Kursrally im Jahr 2025 geschuldet ist, die damals zu einer hohen Bewertung geführt hat. Auch nach der Konsolidierungsphase liegt das Konsens-KGV26 von Hensoldt bei einem Kurs von 83,70 Euro immer noch bei stattlichen 43 (Stand 10.11.).

Deutz mit Kursplus…

Die Bewertung ist der große Trumpf von Deutz. Das Unternehmen ist kein Rüstungs-Pure-Play, baut den Bereich aber mit hoher Dynamik aus – und kommt trotzdem bei einem Kurs von 10,24 Euro nur auf ein Konsens-KGV26 von 13,3. Die Aktie ist gegen die Konsolidierungstendenzen im Sektor trotzdem nicht gefeit, liegt aber auf Zwölfmonatssicht immer noch mehr als 20 Prozent im Plus.

…und überzeugenden Zahlen

Das liegt auch an der anziehenden Dynamik. Im dritten Quartal hat der Umsatz bereits um rund 12 Prozent und das bereinigte EBIT um 23 Prozent zugelegt. Im Jahr 2027 winkt dann dank der synergetischen Übernahme des Militärfahrzeugherstellers FFG ein Wachstumssprung.

Relative Stärke wichtiges Kriterium

Insgesamt überzeugt die Aktie von Deutz mit relativer Stärke im direkten Vergleich mit Hensoldt und Rheinmetall. Auch die moderate Bewertung bei anziehender Geschäftsdynamik ist ein Pluspunkt, der zu einer fortgesetzten Outperformance der Aktie führen könnte.

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Was Deutz unter den Rüstungswerten gelingt, schafft 2G Energy im KI-Sektor: Die Aktie trotzt der Konsolidierung besser als die prominente Konkurrenz. Getragen wird das von einer ungewöhnlich weit reichenden Auftragslage. zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.373 Prozent oder 13,8 Prozent p.a. (Stand: 07.11.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 10.11.26 um 09:51 Uhr.

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