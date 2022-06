Rheinmetall erhält Neuauftrag von deutscher Luftwaffe

FRANKFURT (Dow Jones)--Rheinmetall hat einen Neuauftrag für Bodenstartgeräte für die deutsche Luftwaffe vom Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) erhalten. Der Rahmenvertrag beläuft sich laut Mitteilung auf 13 Millionen Euro, er hat eine Laufzeit von drei Jahren. Im Zeitraum 2022 bis 2025 soll Rheinmetall 16 neue mobile Bodenstartgeräte mit integrierter Bodenstromversorgung (MSU-GP) liefern. Der Vertrag umfasst auch die Aufrüstung der 48 aktuell in Betrieb stehenden MSU-E-Einheiten auf den jüngsten Stand der Version MSU-GP. Die deutsche Luftwaffe verwendet die MSU von Rheinmetall seit 2014 für ihre gesamte Luftfahrzeugflotte, inklusive des Eurofighters.

Die Bodenstartgeräte von Rheinmetall werden in militärischen wie auch zivilen Anwendungen eingesetzt. Die Systeme finden sich auf Flughäfen rund um den Globus - insgesamt seien mehr als 1.200 Exemplare in mehr als 40 Länder geliefert worden. Im militärischen Bereich werden die Startgeräte Rheinmetall zufolge auch von der US Navy auf allen Flugzeugträgern eingesetzt. Große deutsche Fluggesellschaften sowie British Airways, American Airlines, Air New Zealand und Fedex setzen sie ebenfalls ein.

