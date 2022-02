Rheinmetall erhöht Dividende deutlich

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Automobilzulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall will seinen Aktionären für das vergangene Jahr eine deutlich höhere Dividende zahlen. So schlug der Vorstand eine Ausschüttung von 3,30 Euro je Aktie vor, nach 2,00 Euro im Vorjahr, wie der MDax-Konzern am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Das Unternehmen hatte 2021 vorläufigen Zahlen von Mitte Februar zufolge deutlich mehr verdient als 2020./nas/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Rheinmetall AG