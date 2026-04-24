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Rheinmetall, Hensoldt und Co: Die bessere Alternative

26.04.26 10:36 Uhr

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Aktien
Rheinmetall AG
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Der russische Überfall auf die Ukraine hat im Jahr 2022 die Zeitenwende eingeleitet. Europa muss das Militär modernisieren, um sich für die neue Bedrohungslage adäquat aufzustellen. Das hat zu deutlich steigenden Rüstungsausgaben geführt – und damit auch die Auftragsbücher der börsennotierten Rüstungskonzerne wie Rheinmetall, Hensoldt und Co gefüllt. Deren Aktien sind im Nachgang durchgestartet, mit Rheinmetall als klarem Outperformer seit Kriegsbeginn mit einem Kurszuwachs von insgesamt etwa 1.400 Prozent. Aber auch Hensoldt hat stark abgeschnitten, und der Kurs hat sich in dieser Zeit immer noch mehr als versechsfacht.

Konsolidierung im Sektor

Schaut man indes auf die jüngste Entwicklung in den letzten sechs Monaten, sieht das Bild ganz anders aus. Rheinmetall und Hensoldt mussten in diesem Zeitraum einen Kursrückgang von etwa 20 Prozent hinnehmen. Bei anderen Rüstungswerten wie Renk oder Steyr Motors fallen die Abschläge ebenfalls zweistellig aus. Die Konsolidierung im Sektor ist eine Reaktion auf die zuvor hohen Kursgewinne – und auf die Bewertung. Denn auch nach der Korrektur beträgt das Analysten-Konsens-KGV 2026 von Rheinmetall immer noch 36 (Stand 24.4., Kurs 1.353,40 Euro), Hensoldt kommt auf rund 44 (Kurs 73,70 Euro), Renk auf knapp 33 (Kurs 55,58 Euro) und Steyr auf etwa 18 (Kurs 37,06 Euro). Vor allem die großen Titel sind damit beileibe kein Schnäppchen.

Die Stunde der Nachzügler

Davon hebt sich Deutz wohltuend ab – mit einem KGV 2026 von lediglich 11,6 (Kurs 10,30 Euro). Da überrascht es auch nicht, dass die Aktie in den letzten sechs Monaten mit einem Plus von mehr als 10 Prozent deutlich die Nase vorn hat im Performancevergleich. Natürlich ist das Unternehmen auch kein reiner Rüstungstitel, denn der Geschäftsschwerpunkt liegt auf Verbrennungsmotoren für verschiedene Industriezweige. Aber das Unternehmen expandiert intelligent im Rüstungssektor und erhöht so das Wachstums- und Margenpotenzial.

Eine attraktive Mischung

Ein weiterer Kandidat, der ein etabliertes Kerngeschäft in verschiedenen Industriebereichen mit einem Ausbau des Defence-Geschäfts kombiniert, befindet sich gerade im IPO-Prozess. Es handelt sich um die electrovac AG, die sich auf hermetische Glas-Metall-Gehäuse spezialisiert hat. [...]

Den vollständigen Artikel lesen sie bei Aktien-Global: zum Artikel.

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