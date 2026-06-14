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Rheinmetall kooperiert mit südkoreanischer LIG bei Luftverteidigung

15.06.26 15:02 Uhr
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DOW JONES--Rheinmetall kooperiert mit der südkoreanischen LIG Defense&Aerospace im Bereich Luftverteidigungssysteme. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft sollen entsprechende Systeme für das europäische und Nato-Territorium bereit gestellt werden, heißt es in der Mitteilung. Kurzfristig soll ein Joint Ventures gegründet werden, an dem der DAX-Konzern die Mehrheitsanteile halten soll. Finanzielle Details der Kooperation wurden nicht genannt.

"Zusammen bieten LIG D&A und Rheinmetall Air Defence ein sich hervorragend ergänzendes Portfolio an bodengestützten Luftverteidigungslösungen", wird Oliver Dürr, CEO der Rheinmetall-Division Air Defence, in der Mitteilung zitiert. "Wir bündeln unsere Stärken, um ein Verteidigungs-Kraftzentrum in Europa für Luftverteidigungs-Raketenlösungen und darüber hinaus zu etablieren", so Ickhyun Shin, CEO von LIG D&A.

Die beiden Unternehmen wollen die Luftverteidigungs-Raketensysteme mittlerer und großer Reichweite in Europa lokalisieren, weiterentwickeln und vermarkten. Zudem sollen neue Raketen und Fähigkeiten für die Flugabwehr im Kurzstreckenbereich entwickelt werden.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2026 09:03 ET (13:03 GMT)

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