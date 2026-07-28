Rheinmetall mit Gewinnsprung - Aber hoher Barmittelabfluss - Kurssprung
Werte in diesem Artikel
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Rheinmetall hat Umsatz und operativen Gewinn im zweiten Quartal mit dem Rüstungsboom im Rücken deutlich gesteigert. Auf Basis vorläufiger Zahlen sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 69 Prozent auf fast 3,29 Milliarden Euro gewachsen, teilte das Unternehmen am Mittwoch überraschend mit. Anfang Juli hatte der DAX-Konzern ein Plus von mehr als 60 Prozent in Aussicht gestellt.
Das operative Ergebnis legte den aktuellen Angaben zufolge auf 562 Millionen Euro zu und übertraf damit die mittlere Analystenschätzung deutlich. Vor einem Jahr waren es 276 Millionen operativer Gewinn. Die Rheinmetall-Aktie legte am Mittwochmittag um mehr als 5 Prozent zu.
Der Backlog stieg im abgelaufenen Quartal über die Grenze von 80 Milliarden Euro. In diesem Orderbestand sind verbindliche Aufträge und Rahmenverträge inkludiert.
Allerdings werde es operativ einen deutlichen Abfluss freier Barmittel geben, da sich Anzahlungen verschoben hätten und Vorräte für die Folgequartale aufgebaut worden seien. Zudem fließe weiter Geld in die Vorbereitungen von Kapazitätsausweitungen, hieß weiter zur Begründung./mis/jha/
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Rheinmetall Aktie News
Rheinmetall Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.07.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|08.07.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG