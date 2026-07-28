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Rheinmetall mit Gewinnsprung - Aber hoher Barmittelabfluss - Kurssprung

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Rheinmetall AG
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DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Rheinmetall hat Umsatz und operativen Gewinn im zweiten Quartal mit dem Rüstungsboom im Rücken deutlich gesteigert. Auf Basis vorläufiger Zahlen sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 69 Prozent auf fast 3,29 Milliarden Euro gewachsen, teilte das Unternehmen am Mittwoch überraschend mit. Anfang Juli hatte der DAX-Konzern ein Plus von mehr als 60 Prozent in Aussicht gestellt.

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Das operative Ergebnis legte den aktuellen Angaben zufolge auf 562 Millionen Euro zu und übertraf damit die mittlere Analystenschätzung deutlich. Vor einem Jahr waren es 276 Millionen operativer Gewinn. Die Rheinmetall-Aktie legte am Mittwochmittag um mehr als 5 Prozent zu.

Der Backlog stieg im abgelaufenen Quartal über die Grenze von 80 Milliarden Euro. In diesem Orderbestand sind verbindliche Aufträge und Rahmenverträge inkludiert.

Allerdings werde es operativ einen deutlichen Abfluss freier Barmittel geben, da sich Anzahlungen verschoben hätten und Vorräte für die Folgequartale aufgebaut worden seien. Zudem fließe weiter Geld in die Vorbereitungen von Kapazitätsausweitungen, hieß weiter zur Begründung./mis/jha/

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DatumRatingAnalyst
10.07.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08.07.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.26 Rheinmetall Buy UBS AG
03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG