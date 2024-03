Rheinmetall übernimmt niederländisches Startup für Elektrofahrzeuge

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (Dow Jones)--Rheinmetall übernimmt in den Niederlanden das Startup Reeq, das im Bereich leichter Elektrofahrzeuge tätig ist. Der DAX-Konzern erweiterte mit der Transaktion laut eigener Mitteilung sein Portfolio an leichten taktischen Fahrzeugen mit einem vollelektrischen Antriebsstrang in einem militärisch genutzten Fahrzeug. Einen Kaufpreis nannte der Düsseldorfer Konzern nicht.

Aktuell bestehe das Fahrzeugportfolio von Reeq aus einem Unmanned Ground Vehicle (UGV), einem Side-by-Side-Buggy und einem Quad. Alle drei verfügten über den gleichen vollelektrischen Antriebsstrang. Innerhalb des Rheinmetall-Konzerns soll Reeq den Status als Startup im Bereich der Entwicklung behalten. Die Weiterentwicklung und Serienproduktion der Fahrzeuge solle in den Niederlanden stattfinden.

March 18, 2024 10:40 ET (14:40 GMT)