Rheinmetall und GM mit Chancen auf Lkw-Großauftrag des US-Militärs

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat zusammen mit einem US-Partner einen Fuß in der Tür zu einem großen Lkw-Auftrag der US Army. Eine amerikanische Tochterfirma des MDAX-Konzerns baut mit der General-Motors-Tochter GM Defense (General Motors) nun Prototypen für Schwerlaster des US-Militärs in der ersten Phase eines Großbeschaffungsprogramms, wie die Düsseldorfer am Montag mitteilten. Zum Auftragswert der Prototypen-Phase wollte ein Unternehmenssprecher von Rheinmetall aus vertraglichen Gründen keine Angaben machen. In US-Medien ist für diese erste Phase ein Volumen von gut 24 Millionen US-Dollar für mehrere Unternehmen genannt.

Das Heer der US-Armee will im sogenannten Common Tactical Truck (CTT)-Programm seine Lkw-Flotte mit bis zu 40 000 neuen Lastern ersetzen, das Gesamtprogramm hat einen Wert von bis zu 14 Milliarden US-Dollar (13 Mrd Euro). Rheinmetall will mit seinem Partner den HX3-Lkw anbieten, der auf handelsüblichen Trucks der VW (Volkswagen (VW) vz)- und TRATON-Marke MAN basiert. Rheinmetall hatte sich für das Projekt im vergangenen Jahr mit GM Defense zusammengetan./men/ngu/jha/