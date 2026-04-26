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Rheinmetall und Hensoldt: Fatansie vs. Bewertung

27.04.26 09:36 Uhr

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Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.344,00 EUR 2,80 EUR 0,21%
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Die Zeitenwende hat Europas Rüstungsindustrie grundlegend verändert. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind Verteidigungsausgaben wieder ein strukturelles Wachstumsthema, und Unternehmen wie Rheinmetall, Hensoldt oder Renk profitieren von vollen Auftragsbüchern, langen Programmlaufzeiten und politischem Rückenwind. An der Börse ist dieser Befund allerdings längst angekommen und damit alles andere als ein Geheimtipp.

Rheinmetall steht exemplarisch für diese Neubewertung. Seit Kriegsbeginn hat sich der Kurs vervielfacht, die Aktie wurde zum Symbol der neuen sicherheitspolitischen Realität. Doch nach einer solchen Rally steigt auch die Fallhöhe. Die jüngste Konsolidierung im Sektor zeigt, dass Anleger inzwischen stärker zwischen Wachstum, Bewertung und kurzfristiger Enttäuschungsanfälligkeit unterscheiden.

 Hohe Erwartungen eingepreist

Operativ bleibt das Umfeld für die großen Rüstungswerte stark. Europa muss Munitionsbestände auffüllen, Luftverteidigung ausbauen, Fahrzeuge modernisieren und die industrielle Verteidigungsbasis verbreitern. Das spricht für mehrere Jahre hoher Nachfrage. Trotzdem ist die Bewertung bei den bekannten Branchenführern anspruchsvoll. Rheinmetall, Hensoldt und Renk werden auch nach den Kursrückgängen der letzten Monate mit hohen Gewinnmultiplikatoren von jenseits von 35 gehandelt.

Damit reicht die gute Branchenstory allein nicht mehr aus, um die Aktien weiter deutlich nach oben zu treiben. Entscheidend wird, ob die Unternehmen die hohen Erwartungen mit steigenden Margen, schneller Abarbeitung der Aufträge und belastbaren Kapazitätsausweitungen unterlegen können. Genau an dieser Stelle reagieren Kurse nach einer starken Neubewertung besonders sensibel.

Nachzügler rücken in den Fokus

Interessanter wirken deshalb Unternehmen, bei denen das Defence-Potenzial noch nicht vollständig eingepreist ist. Deutz ist dafür ein gutes Beispiel. Der Konzern bleibt im Kern ein Industrieunternehmen, erschließt sich aber zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten im militärischen Bereich. Dadurch entsteht eine Mischung aus etabliertem Geschäft, günstigerer Bewertung und zusätzlicher Fantasie durch Defence-Anwendungen.

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