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Rheinmetall und Indra wollen gemeinsam für spanischen Lkw-Auftrag bieten

27.03.26 09:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Indra Sistemas S.A.
45,98 EUR -1,40 EUR -2,95%
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Rheinmetall AG
1.399,00 EUR -27,50 EUR -1,93%
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Von Adam Whittaker

DOW JONES--Die Rüstungsunternehmen Rheinmetall und Indra Group wollen sich gemeinsam um einen milliardenschweren Rüstungsauftrag der spanischen Regierung bewerben. Geplant ist für 2026 die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmen, das ein Gebot für einen Auftrag der spanischen Armee über bis zu 3.000 Militärlastwagen abgeben soll, wie das deutsche und das spanische Unternehmen mitteilten.

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Außerdem haben sie einen spanischen Auftrag zur Produktion mehrerer hundert taktischer Gefechtsfahrzeuge im Blick.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2026 04:51 ET (08:51 GMT)

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DatumRatingAnalyst
19.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
17.03.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
12.03.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
19.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
17.03.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
12.03.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

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