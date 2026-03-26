Rheinmetall und Indra wollen gemeinsam für spanischen Lkw-Auftrag bieten
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Von Adam Whittaker
DOW JONES--Die Rüstungsunternehmen Rheinmetall und Indra Group wollen sich gemeinsam um einen milliardenschweren Rüstungsauftrag der spanischen Regierung bewerben. Geplant ist für 2026 die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmen, das ein Gebot für einen Auftrag der spanischen Armee über bis zu 3.000 Militärlastwagen abgeben soll, wie das deutsche und das spanische Unternehmen mitteilten.
Außerdem haben sie einen spanischen Auftrag zur Produktion mehrerer hundert taktischer Gefechtsfahrzeuge im Blick.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/cbr
(END) Dow Jones Newswires
March 27, 2026 04:51 ET (08:51 GMT)
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