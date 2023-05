Rheinmetall und KMW legen Rechtsstreit um Äußerungen zu Leopard 2 bei

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 265,10 EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Rüstungskonzerne Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann (KMW) haben einen Rechtsstreit um Aussagen von Rheinmetall-Chef Armin Papperger zu Urheberrechten am Kampfpanzer Leopard 2 gegenüber der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) mit einem Vergleich beigelegt. Der Panzer wird von KMW gebaut, Rheinmetall liefert Ausrüstung wie etwa Waffensysteme, Munition, oder Feuerleittechnik.

KMW hatte Papperger vorgeworfen, er habe in dem Interview mit der NZZ am 15. März zugunsten Rheinmetall ausschließliche Rechte am Leopard 2A4 behauptet. Rheinmetall und Papperger sahen dies anders, wie der DAX-Konzern mitteilte.

Der Rechtsstreit sollte am Dienstag um 11 Uhr vor dem Landgericht München I verhandelt werden, doch dazu kam es nicht. "Die Parteien haben sich verglichen", teilte das Gericht mit. Damit sei das Verfahren für das Landgericht erledigt.

Wie die Rheinmetall AG weiter mitteilte, ging es bei dem Streit um die Aussagen: "Die Rechte bis zum Leopard 2A4 liegen bei Rheinmetall" und "Wir haben eintausend Leopard 2A4 gebaut, und zwar auf Grundlage unseres eigenen geistigen Eigentums".

In Abstimmung mit KMW stellte der Konzern nun klar: "Weder Herr Papperger noch die Rheinmetall AG wollten oder wollen mit den gerügten Äußerungen zum Ausdruck bringen, dass der Rheinmetall AG ausschließliche Rechte am Kampfpanzer Leopard 2A4 zustehen."

Die Klärung von Fragen zu "Urheberrechten am Leopard" oder die Frage, ob eine Partei über ausschließliche oder alleinige Rechte an der Leopard 2A4-Wanne verfügt, waren nicht Gegenstand des Verfahrens.

