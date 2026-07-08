Rheinmetall und MBDA entwickeln Laserwaffensystem für die Marine

09.07.26 14:58 Uhr

DOW JONES--Der Rüstungskonzern Rheinmetall entwickelt gemeinsam mit dem kleineren Konkurrenten MBDA Deutschland ein Hochenergie-Laserwaffensystem für die Deutsche Marine. Der Auftrag des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) hat einen Wert im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, wie Rheinmetall mitteilte. Er umfasse die Realisierung eines Gesamtsystems für die maritime Anwendung und werde die vollständige Wirkkette von Aufklärung, Zielverfolgung und Bekämpfung abbilden. Das Laserwaffensystem werde 2029 einsatzfähig sein.

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Eine Rheinmetall-Tochter und die MBDA Deutschland GmbH mit Sitz in Schrobenhausen haben derzeit eine Arbeitsgemeinschaft. Ein Joint Venture aus MBDA und Rheinmetall Waffe Munition GmbH befindet sich derzeit in Gründung. Das Gemeinschaftsunternehmen lege bei der Entwicklung des Laserwaffensystems "besonderen Wert auf deutsche Lieferketten und heimisches System-Know-how, um nationale Souveränität bei dieser Schlüsseltechnologie zu sichern", teilte Rheinmetall weiter mit.

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July 09, 2026 08:58 ET (12:58 GMT)