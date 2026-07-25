Rhinebeck Bancorp: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

25.07.26 06:35 Uhr

Rhinebeck Bancorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rhinebeck Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net