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Rhinebeck Bancorp stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rhinebeck Bancorp Inc Registered Shs
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Rhinebeck Bancorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,180 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 19,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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