RIAMB (Beijing) Technology Development A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

28.10.26 06:35 Uhr

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 67,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 761,7 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 455,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,260 CNY je Aktie erzielt worden.

RIAMB (Beijing) Technology Development A hat am 26.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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