RIB Software SE Aktie News: RIB Software SE mit roter Tendenz

Die RIB Software SE-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 39,80 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RIB Software SE-Aktie bis auf 39,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,70 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 100 RIB Software SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.07.2021 markierte das Papier bei 43,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 29.10.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,530 EUR je RIB Software SE-Aktie belaufen.

Die RIB Software SE bietet Softwarelösungen für das Bauwesen. Der Angebotsfokus liegt auf 5D-Bauplanung und Bauausführung. Die Gesellschaft konzentriert sich auf Softwarelösungen, die die gesamte Wertschöpfungskette bei Bau- und Infrastrukturprojekten abdecken - inklusive Projekt-Konzeption, Planung, Budgetierung und Ausschreibung, Schätzungen, Beschaffung, Koordination, Kontrolle und Wartung. Zusätzlich bietet RIB ihren Kunden Service- und Beratungsleistungen und entwickelt bei Bedarf kundenspezifische Anwendungen. Zu den Kunden gehören Bauunternehmen, Bauträger, Eigentümer, Investoren und Regierungen. Sie nutzen die Lösungen von RIB unter anderem für die Erstellung von Preisdatenbanken, zur Tragwerksplanung, zum Büro- und Projektmanagement und zur Mengenermittlung.

