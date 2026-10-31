Richards Packaging präsentierte Quartalsergebnisse
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Richards Packaging lud am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Richards Packaging hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,52 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,470 CAD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Richards Packaging im vergangenen Quartal 110,4 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Richards Packaging 108,5 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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