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Richards Packaging präsentierte Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Richards Packaging Income Fund Registered Shs
28.51 CAD -0.74 CAD -2.53 %
Charts | News | Analysen

Richards Packaging lud am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Richards Packaging hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,52 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,470 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Richards Packaging im vergangenen Quartal 110,4 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Richards Packaging 108,5 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion Finanzen.net

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