Richelieu Hardware: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

09.10.26 06:35 Uhr

Richelieu Hardware hat sich am 07.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,53 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Richelieu Hardware noch ein Gewinn pro Aktie von 0,430 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Richelieu Hardware im vergangenen Quartal 562,0 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Richelieu Hardware 499,2 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.net