US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. Wie wirkt sich Trumps Politik auf die aktuellen Daten aus? Live-Analyse und Trade-Ideen.

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Heute im Fokus

adidas: US-Zollerstattung könnte Konzern Hunderte Millionen Dollar bringen. DEUTZ: Auftragsboom nährt Hoffnung auf stärkeres Jahr. MTU-CEO sieht Triebwerkhersteller für Jahresziele auf Kurs. LANXESS mit schwachem Jahresstart. BofA sieht noch deutliches Kurspotenzial für ASML. Henkel: Organisches Umsatzplus im ersten Quartal. Fortinet: KI-getriebene Nachfrage sorgt für kräftiges Wachstum.