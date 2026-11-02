Richmond Mutual Bancorporation hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Richmond Mutual Bancorporation hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 USD, nach 0,360 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 43,1 Millionen USD – ein Plus von 86,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Richmond Mutual Bancorporation 23,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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