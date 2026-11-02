Richmond Mutual Bancorporation hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

02.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 43,1 Millionen USD – ein Plus von 86,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Richmond Mutual Bancorporation 23,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 USD, nach 0,360 USD im Vorjahresvergleich.

Richmond Mutual Bancorporation hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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