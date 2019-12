Richter drückt in T-Mobile-Sprint-Prozess aufs Tempo

Von Drew FitzGerald

NEW YORK (Dow Jones)--Ein Bundesrichter will den Prozess über die 26 Milliarden US-Dollar schwere geplante Fusion von T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint offenbar schnell über die Bühne bringen. Er habe die Anwälte ersucht, ihre üblichen Eröffnungsaussagen zu überspringen, damit umgehend Zeugen befragt werden können.

Zudem bat Bezirksrichter Victor Marrero bei der Eröffnung am Montag beide Seiten, ihre Liste der Zeugen zu kürzen. Der richtungsweisende Prozess soll bis in die Weihnachtswoche dauern, könnte aber auch noch länger dauern.

Eine Gruppe von 14 Generalstaatsanwälten, angeführt von New York und Kalifornien, hatte Klage gegen die Fusion der Nummer 3 und der Nummer 4 in der Branche eingereicht. Sie wollen, dass das Vorhaben untersagt wird, weil sie negative Folgen für die Verbraucher befürchten. Von diversen Behörden haben die Unternehmen indes bereits grünes Licht erhalten. Ihre Bedenken waren durch Zugeständnisse ausgeräumt worden.

"Uns wurde noch nicht dargelegt, wie ein Wechsel von vier zu drei Konkurrenten gut für die Verbraucher wäre", sagte der kalifornische Generalstaatsanwalt Xavier Becerra in einem Gespräch mit Reportern vor dem Prozess.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/bam/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2019 12:34 ET (17:34 GMT)

Werbung