TEL AVIV (dpa-AFX) - Im seit sechs Jahren laufenden Korruptionsprozess gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu haben die Richter der Staatsanwaltschaft nahegelegt, die meisten Anklagepunkte fallen zu lassen. Demnach gebe es kaum Aussicht auf eine Verurteilung wegen Bestechung im schwerwiegendsten der drei Fälle, die Netanjahu zur Last gelegt werden, berichtete die "Times of Israel". Die Richter stellten demnach auch infrage, ob in einem weiteren Fall überhaupt eine Straftat begangen wurde. Dies sei für die Staatsanwaltschaft ein "schwerer Schlag", schrieb die Zeitung.

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"Schwerer Schlag" für Staatsanwaltschaft

Netanjahu hingegen sieht sich bestätigt: "Heute ist der Prozess zusammengebrochen", sagte er in einer am Abend im Fernsehen übertragenen Rede. Der am längsten amtierende Ministerpräsident in Israels Geschichte forderte die sofortige Einstellung des bereits seit 2020 laufenden Gerichtsverfahrens. Darin ist Netanjahu mit Vorwürfen der Bestechlichkeit, des Betrugs und der Untreue konfrontiert. Er bestreitet alle Vorwürfe. Unabhängig davon hat er eine Begnadigung durch Präsident Izchak Herzog beantragt.

Netanjahu ruft zu Einheitskoalition auf

Die Empfehlung der Richter fällt in eine Phase großer politischer Anspannung in Israel. Nach den Parlamentswahlen im vergangenen Monat kämpft Netanjahu um seine politische Zukunft. Ihm und seinen Verbündeten war es dabei nicht gelungen, die Mehrheit der Sitze im Parlament zu verteidigen. Sein wichtigster politischer Rivale, Ex-Militärchef Gadi Eisenkot, erhielt von Präsident Herzog als Erster den Auftrag, die Bildung einer neuen Regierung zu versuchen. Netanjahu forderte seine Gegner Stunden nach der Erklärung der Richter zu seinem Prozess auf, sich ihm in einer Einheitskoalition anzuschließen./ln/DP/zb