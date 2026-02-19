DAX25.123 +0,3%Est506.092 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 +2,9%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.764 +1,6%Euro1,1758 -0,1%Öl71,23 -1,0%Gold5.034 +0,8%
DAX etwas höher -- Pentagon-Liste belastet BYD, Alibaba & Co -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Bayer, Airbus im Fokus
Richtung Rekord

BE Semi-Aktie wieder stark: BofA aber skeptisch für Chip-Branche

20.02.26 11:29 Uhr
BE Semi-Aktie im Aufwind: BofA warnt jedoch vor Chip-Branche! | finanzen.net

Die Aktien von BE Semiconductor haben am Freitag positiv aus Europas Chipbranche herausgeragt.

Sie zogen an der EURONEXT mit plus 5 Prozent wieder in Richtung Rekordhoch nach positiven Reaktionen auf die Geschäftszahlen vom Vortag. STMicroelectronics und der Zulieferer ASML bewegten sich eher wenig und Infineon tendierte via XETRA schwächer, auch unter Berücksichtigung des Dividendenabschlags von 0,35 Euro.

Bei BE Semiconductor war es tags zuvor nach dem Rekordlauf zu Gewinnmitnahmen gekommen. Es sei klar gewesen, dass es nach 40 Prozent Kursplus seit dem Jahreswechsel eher schwer würde, mit dem Geschäftsbericht zu begeistern, kommentierte Robert Sanders von der Deutschen Bank. Aber eigentlich waren die gesendeten Signale positiv angesichts weiter hoher Nachfrage und vor allem der möglichen Integration von Technologie der Niederländer in den HBM4E-Chips von Samsung. Eine Entscheidung falle wohl bis Juni. Sanders hob sein Kursziel für BE Semi auf 215 Euro an und damit klar über den jüngsten Höchststand von gut 189 Euro.

Eher skeptisch sehen die Aktienmarktstrategen der Bank of America Europas Chipbranche und stuften sie nach der "wahnsinnigen Rally" auf "Underweight" ab - raten also zur Untergewichtung in den Anlegerportfolios. Damit gesellen sie sich zu den Herstellern von Investitionsgütern, Bauwerten und Bergbaunternehmen. Denn zyklische Branchen stehen bei den Bofa-Experten um Sebastian Raedler aktuell nicht hoch im Kurs. Sie setzen eher auf "Verstecke vor KI-Risiken" wie Konsumgüter, Telekom und Chemie.

/ag/lew/mis

FRANKFURT/AMSTERDAM (dpa-AFX)

Bildquellen: ZinetroN / Shutterstock.com, Andrew Park / Shutterstock.com

