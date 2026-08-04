DroneShield-Aktie fängt sich weiter: Dritter Gewinntag in Folge nach Kurssturz

Richtungswechsel

05.08.26 09:40 Uhr

Nach Wochen im Sinkflug hat sich die DroneShield-Aktie mit einem dritten Gewinntag in Folge zurückgemeldet. Kommt nun ein nachhaltiger Anstieg?

DroneShield-Aktie legte am Mittwoch den dritten Tag in Folge

Rund 30 Prozent Plus in nur drei Tagen

Jahresperformance weiterhin rot, Allzeithoch bleibt weit entfernt

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Die DroneShield-Aktie hat am Mittwoch in Sydney bei 2,19 AUD geschlossen. Sie verbuchte dabei ein Plus von 5,29 Prozent und erlebte bereits den dritten Gewinntag in Folge. Insgesamt stieg das Papier in diesen drei Tagen um rund 29,2 Prozent, nachdem es zuvor wochenlang auf Talfahrt war. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus daher immer noch rund 28,9 Prozent und auch das Allzeithoch von 6,705 AUD, das aus dem Oktober 2025 stammt, befindet sich noch in weiter Ferne.

Erholung der DroneShield-Aktie nach heftigem Ausverkauf

Der aktuelle starke Lauf des Anteilsscheins kann als Erholungsphase nach einem massiven Ausverkauf gewertet werden, der durch mehrere Faktoren begünstigt worden war. So hatte DroneShield in der letzten Juli-Woche beispielsweise die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 auf eine Spanne von 250 bis 270 Millionen AUD beziffert, rund 21 Prozent unter dem bisherigen Analystenkonsens von etwa 323 Millionen AUD. Die Aktie brach am selben Tag zweistellig ein und rutschte bis Ende Juli auf 1,695 AUD ab - ein Monatsverlust von 29,96 Prozent. Gemessen am Rekordhoch von 6,705 AUD vom 9. Oktober an der australischen Börse lag das Papier damit zeitweise mehr als 70 Prozent im Minus, ein Niveau, das den 14-Tage-RSI tief in überverkauftes Terrain drückte.

Wachstum und neue Aufträge stützen die Gegenbewegung

Operativ zeigte DroneShield derweil Stärke. Im ersten Halbjahr 2026 wuchs der Umsatz laut vorläufigen Zahlen um 74 Prozent auf 125,8 Millionen AUD, auch wenn die Bruttomarge im gleichen Zeitraum auf rund 60 Prozent fiel, nach 65 Prozent im Vorjahreshalbjahr. Am 28. Juli bestätigte das Unternehmen zudem einen Auftrag über 23,2 Millionen AUD für fahrzeugmontierte Anti-Drohnen-Systeme eines europäischen Militärkunden und stellte mit RfAI-3 die dritte Generation seiner Funkerkennungstechnologie vor. Der bereits gesicherte Auftragsbestand für das laufende Geschäftsjahr erreichte damit 206 Millionen AUD, umgerechnet knapp 95 Prozent des gesamten Umsatzes aus 2025.

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Halbjahresbericht und ASIC-Prüfung als nächste Prüfsteine

Wie belastbar die Erholung ist, dürfte sich am 26. August 2026 zeigen, wenn der vollständige Halbjahresbericht erscheint. Dann muss sich klären, ob sich der Auftragsbestand tatsächlich in Umsatz und Marge übersetzt. Ungeklärt bleibt zudem bislang die Untersuchung der australischen Finanzaufsichtsbehörde ASIC, die seit dem 12. Mai 2026 Unternehmensmitteilungen und Aktienverkäufe von Führungskräften aus dem November 2025 prüft. Die Kursziele der Analysten spiegeln die gespaltene Einschätzung wider: Während Bell Potter nach den vorläufigen Halbjahreszahlen bei einer Kaufempfehlung für die DroneShield-Aktie und einem Kursziel von 2,50 AUD blieb, senkte Jefferies sein Ziel von 2,05 auf 1,60 AUD und empfiehlt die Aktie zum Verkauf. Am zuversichtlichsten zeigen sich derzeit die Analysten von Canaccord Genuity, die laut TipRanks Anfang August weiterhin eine Kaufempfehlung aussprachen und der DroneShield-Aktie einen Anstieg auf 2,80 AUD zutrauen.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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