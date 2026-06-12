Ridge-i präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Ridge-i hat sich am 12.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 33,90 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 927,9 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 640,0 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ridge-i
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ridge-i
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent