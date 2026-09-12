Ridge-i stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

12.09.26 06:35 Uhr

Ridge-i stellte am 11.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 36,91 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Ridge-i 1,79 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Ridge-i hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 915,3 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 67,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 546,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 95,93 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Ridge-i ein Gewinn pro Aktie von 36,00 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,99 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15,44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net